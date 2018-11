Groen energiebedrijf slaat alarm: ‘gemeenten staan stil’

Huismerk Energie, dat afgelopen week in de toptien stond van groene energieleveranciers, won vorig jaar een aanbesteding in de regio Arnhem-Nijmegen. Het moet de elektriciteit leveren die die gemeenten gebruiken, en moet ervoor zorgen dat die volledig duurzaam wordt opgewekt in de aangesloten gemeenten zelf. Het bedrijf wekt zelf geen energie op, het koopt energie die lokale coöperaties in Gelderland opwekken. En dat laatste dreigt een probleem te worden: het plaatsen van nieuwe windmolens en zonnepanelen verloopt traag. “Het ontbreekt aan goede opweklocaties. We zullen echt moeten versnellen”, zegt Bert Hendriks van Huismerk Energie. “We zitten nu op 20 procent van wat we in 2023 geregeld moeten hebben.”