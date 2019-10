Groot onderzoek in Gelderland en Brabant naar winning aardwarmte

video Floris weer voor even in Kasteel Hernen

7 oktober HERNEN- ‘Floris van Rosemondt’ keerde dit weekend voor even terug naar ‘zijn’ kasteel in Hernen. Zaterdag was het precies 50 jaar geleden dat de eerste aflevering van de populaire tv-serie Floris te zien was. Reden voor Kasteel Hernen om een dag te organiseren rondom hun historische held.