Grote actie van politie en gemeente op Wighenerhorst

update Om half acht al mensen voor de deur om te stemmen, opkomst lijkt iets hoger dan bij vorige statenver­kie­zin­gen

20 maart BEUNINGEN/WIJCHEN/DRUTEN - De start van de verkiezingsdag was druk in het Beuningse dorpshuis De Lèghe Polder. Om half acht vanochtend stonden er al mensen voor de deur, omdat ze graag hun stem wilden uitbrengen. In Druten en Wijchen was er een behoorlijke opkomst. Ook burgemeester Daphne Bergman van Beuningen was tevreden over de opkomst.