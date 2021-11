Grote feesttent voor carnaval in Wijchen pas nét opgebouwd en nu weer afgebroken: ‘Dit is heel zuur’

,,We nemen onze verantwoordelijkheid’’, zegt Mathieu Uijen, voorzitter van het Urnenkabinet, de overkoepelende carnavalsvereniging van de gemeente Wijchen.



,,Donderdag zag het er nog naar uit dat het door kon gaan. Maar donderdagavond laat en in de nacht van donderdag op vrijdag kwamen er steeds meer berichten dat er toch weer een lockdown zou komen. Misschien gaat het land pas zondag of maandag op slot. Misschien had het qua regels nog gekund. Maar wij vinden het niet verantwoord om feest te gaan vieren als een paar dagen later het land op slot gaat.’’