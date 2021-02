Grote ravage door botsende vrachtwagens op A50 bij Hernen, één vrachtwagen gekanteld: snelweg voorlopig dicht

Afhalen in de winkel mag en dat is vooral voor klanten fijn: ‘Mensen willen er graag even uit en zijn toe aan een praatje’

11 februari WIJCHEN / DRUTEN - Afhalen mag vanaf gisteren in winkels, als je tenminste eerst bestelt en vervolgens minimaal vier uur wacht om het op te halen. Bij kledingzaak Via Moda in Druten, juwelier Jewels & Trends en kledingzaak Shoeby in Wijchen werd daar woensdag al meteen gebruik van gemaakt.