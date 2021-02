Grote ravage door botsende vrachtwagens op A50; snelweg richting Arnhem tot 18.00 uur dicht

VIDEO Politie-onderzoek naar autobrand Wijchen nog in volle gang

26 januari WIJCHEN - De politie kan nog niet zeggen of het vuur dat in de nacht van donderdag op vrijdag drie auto's verwoestte aan de Zwanensingel in Wijchen is aangestoken. Vrijdag werd er forensisch onderzoek gedaan bij de autowrakken en is een buurtonderzoek gehouden.