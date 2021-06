Grote schade aan Wijchense supermarkt door nachtelijke brand: ook panden beklad met witte verf

Om de brand beter te kunnen bestrijden moest de brandweer de ramen forceren. Eén uur na hun komst hadden de brandweerlieden de vlammen onder controle en konden de laatste brandresten geblust worden. Daarmee stopte ook de rookontwikkeling, die in de omgeving van de supermarkt goed te zien en te ruiken was.

Witte verf

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Mogelijk is de brand aangestoken. Opvallend genoeg zijn aan de achterzijde van de winkel twee panden beklad met witte verf. Bovendien werd rond 01.30, enige tijd voordat de brandweer werd geattendeerd op de brand, een persoon gezien bij de achterzijde en voorzijde van de winkel. Deze persoon is vastgelegd op bewakingsbeelden.

Of dit een mogelijke dader van het aansteken van de brand betreft of dat dit de persoon is die 112 belde, is niet duidelijk. De politie en de brandweer doen onderzoek naar de oorzaak. Er is een groot buurtonderzoek gestart. De politie ondervraagt verschillende buurtbewoners over wat ze hebben gezien.