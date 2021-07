‘Grotere stok achter de deur’ om mishandelde ouders te beschermen: voorwaardelijke gevangenisstraf van Wijchenaar langer dan geëist

Arts Milou (25) werkt in Suriname en weet nu wat code zwart betekent: ‘Nog heftiger dan ik dacht’

5 juli WIJCHEN/BOXMEER - De Wijchense Milou Stoots twijfelde niet toen ze de vraag kreeg om te helpen bij de coronauitbraak in Suriname. Haar ervaringen bij de corona-afdeling in Boxmeer vielen in het niet bij wat ze hier meemaakte. ,,Hier overlijden ook gezonde jonge mensen.’’