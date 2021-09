Gruwelijk misbruik jongen (12) in loods Wijchen: vier jaar cel en tbs voor man die zich voordeed als ‘geest’

De rechtbank vindt dat de Boven-Leeuwenaar weerstand had kunnen en moeten bieden en legde hem een gevangenisstraf op van dertig maanden waarvan tien voorwaardelijk. In opdracht van de zogenaamde geest stak de man ook nog zijn eigen woning in brand en stal hij caravans.



Heks

Het verhaal begint jaren eerder als het tweetal in het bos is en de Wijchenaar zijn maat vertelt dat deze zojuist een boom heeft omgekapt waar ooit een heks aan is opgehangen. Vervolgens begint hij de Boven-Leeuwenaar te bestoken met WhatsAppberichten waarin hij zich voordoet als geest. Hij zegt dat het bos boos is en dat de man opdrachten moet uitvoeren om de demonen weer gunstig te stemmen.



De man begint erin te geloven als de ‘geest’ precies beschrijft wat hij doet op het moment dat hij alleen thuis is en zijn woning bekogeld wordt. Als hij met de Wijchenaar in het bos rijdt klappen de banden en gaan er stenen tegen de ruiten.