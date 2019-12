Hakenkruizen op woningen gespoten in Wijchen

Annemarie uit Bergharen zamelt hesjes in zodat arbeidsmi­gran­ten veilig over straat kunnen in het donker

7 december BERGHAREN - Een lichtgevend hesje, bijna iedereen heeft er wel een thuis of in de auto. Bijna iedereen dan. Voor de arbeidsmigranten die in Maas en Waal wonen en er geen hebben, heeft de Bergharense Annemarie Gooiker-Loeffen een actie op poten gezet. Ze wil zoveel mogelijk hesjes.