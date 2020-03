Hans Verheijen met ‘elleboog’ geïnstalleerd als burgemeester van Sittard-Geleen

Vanwege de corona-uitbraak was de installatie verplaatst naar de Maastrichtse werkkamer van Theo Bovens, gouverneur (commissaris van de Koning) van Limburg.



Verheijen legde daar in beslotenheid de eed af. ‘Een wat afstandelijk begin voor iemand die burgers zeer nabij is en zal zijn’, schreef Bovens na afloop op Twitter.



‘Mijn provincie’

Hij plaatste daarbij een foto van hemzelf en Verheijen, die elkaar na de ceremonie een ‘elleboog’ geven.



Hans Verheijen reageerde, eveneens op Twitter, met: ‘Dank gouverneur! We voelden ons welkom in uw en nu ook (opnieuw) mijn provincie!’ Verheijen was eerder gemeentesecretaris van de Limburgse gemeente Arcen en Velden.