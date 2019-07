Heidebrand in vennengebied tussen Alverna en Overasselt onder controle

De helikopter monitorde vanuit de lucht hoe de brand in het natuurgebied tussen de Heumenseweg en Munnekeveld zich ontwikkelde.



De brandweer was het vuur rond 14.15 uur meester, laat een voorlichter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid weten. Verschillende brandweerkorpsen blussen na. Daarbij halen de waterwagens steeds water in Alverna.



De oorzaak van de brand is onbekend. De eerste melding kwam vlak voor 13.00 uur binnen bij de centrale. Vlak daarna is uit voorzorg de brand opgeschaald.