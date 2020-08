Henri vaart agenten naar dode in wetsuit: ‘Lichaam zat vast aan mast waterskibaan’

De 'barman, handhaver en dokter' snapt het niet meer: waarom mag je in de horeca minder dan in de bouwmarkt?

11:00 Dan maar een open brief aan de bazen van het land, dacht de Wijchense horecaman Marco Megens. Collega Martijn Koot haakte aan. Hun punt: regels zijn nodig, maar waarom mag je in de horeca minder dan in pakweg de bouwmarkt?