Herdenking voor Sebastiaan (42) in de maak na fatale aanrijding Wijchen, verdachte pakketbezorger zit nog vast

De gemeente Wijchen bevestigt dat er gesprekken over bijvoorbeeld een stille tocht worden gevoerd. Wanneer, waar en hoe die precies zou moeten plaatsvinden, is nog onduidelijk. ,,We zijn in overleg met de nabestaanden over de behoeftes om te herdenken’’, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Binnen de mogelijkheden van corona denken we mee. Zodra duidelijk is welk soort herdenking gewenst is, zullen we daar over communiceren.’’



Vrienden komen nu al bij elkaar om met een biertje op Sebastiaan te proosten. Er worden nog steeds massaal bloemen, kaarten en kaarsen gelegd bij de herdenkingsplek. Niet alleen door bekenden, maar ook door mensen die Sebastiaan niet gekend hebben. ,,Want zoiets verwacht je niet in een dorp als Wijchen’’, zegt een buurtbewoner donderdag verschrikt.



Dat zijn het overlijden van Sebastiaan ook wildvreemden niet koud laat, is te zien op sociale media. Mensen veranderen hun profielfoto op Facebook naar een filter met een lieveheersbeestje erop. Dit staat symbool voor zinloos geweld.