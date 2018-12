Het mysterie van de verdwenen filemijders op de A326

INTERVIEW Luciën van Riswijk, burgemees­ter van Druten, keert terug naar zijn Pannerden­se roots

30 november DRUTEN - De Drutense burgemeester Luciën van Riswijk vertrekt. Hij wordt eerste burger van Zevenaar. Back to his roots als boreling van Pannerden. Hij was Druten nog niet moe, maar het is een kans die te mooi is om te laten liggen.