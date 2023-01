Het wil eindelijk een beetje vlotten: de bouw van vier woningen in de oude school in Bergharen

Aanvankelijk ging het niet van een leien dakje, maar er zit nu schot in de bouw van vier woningen in de oude school in Bergharen. ,,Voor de bouwvak willen we in ieder geval een of twee woningen klaar hebben”, zegt eigenaar van het gebouw Frank Harbers.

Buurman Frans Moors, die het historische boerderijtje bewoont, maakte in november 2021 bezwaar tegen de plannen bij de gemeente Wijchen. Dat zorgde voor vertraging. Moors houdt koeien en handelt in die dieren. De vier woningen liggen dicht bij zijn bedrijf, in de zogeheten hindercirkel. Om die reden was hij bang dat de nieuwe bewoners bezwaar zouden maken tegen zijn bedrijf en dat hij daardoor zou moeten stoppen, zo liet hij eerder weten.

Quote Oorspronke­lijk zouden de woningen in de zomer van 2021 klaar zijn Marjolein Kap

De gemeente Wijchen en een rechter verwierpen de bezwaren. Wethouder Geert Gerrits zei eerder ‘heel blij te zijn met hergebruik van monumentale gebouwen als woningen, omdat je daarmee het karakter van een dorp behoudt’.

Collectieve tuin

Het karakteristieke pand uit het begin van de vorige eeuw is net asbestvrij gemaakt, vertelt Harbers. ,,We zijn nu het dak aan het verbeteren.” Hij is nog aan het kijken hoe het gebouw duurzamer kan. ,,Dat kan door zonnepanelen op het dak van het bijgebouw te leggen.” Volledig gasvrij maken is ook een wens. Of dat lukt, hangt mede af van welke subsidies de toekomstige bewoners kunnen krijgen, aldus Harbers. De vier woningen komen in de oude lokalen van de school. Verder komt er een collectieve tuin.

Volledig scherm Het duurde even, maar Frank Harbers uit Afferden is begonnen met het bouwen van vier woningen in de oude school van Bergharen. © Eveline van Elk

Eerste bewoner

De eerste woning die in de oude school van Bergharen wordt opgeleverd, is voor interieurarchitect Marjolein Kap. Ze heeft er veel langer dan gedacht op moeten wachten, twee jaar om precies te zijn. ,,Het plan was er al in juli 2020. Oorspronkelijk zouden de woningen in de zomer van 2021 klaar zijn.” Niet alleen het bezwaar van de buurman was een oorzaak, ook de langdurende gemeentelijke procedures, weet ze. Nu zal ze over ruim een half jaar de sleutel krijgen. ,,Ik ben heel blij.”

