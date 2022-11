Hij is nooit uitgereikt, maar dat verandert: de Erepenning van Wijchen. Nu óók voor ondernemers

Man (18) die verdacht wordt van neersteken Wijchenaar (19) op Vierdaagse­fees­ten voorlopig op vrije voeten

NIJMEGEN - Een 18-jarige Nijmegenaar die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen juli tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen een 19-jarige Wijchenaar met een mes neerstak, is op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn berechting.

2 november