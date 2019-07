Hitte het ergst in steden: maatregelen zijn nodig

De warmte kan er nu niet weg en de temperaturen lopen ook door de inrichting van de centra van plaatsen als Arnhem en Nijmegen enorm op. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit weten uit metingen die de afgelopen dagen zijn gehouden dat de warmte boven steden ’s nachts op zo’n paar honderd meter hoogte blijft hangen.



Zo was het op de Dam in Amsterdam woensdagochtend 23 graden, en 200 meter hoger 30 graden. Gisteren werden weer verschillende records verbroken en was het op veel plekken in deze regio tegen de 40 graden.



Om de hitte tegen te gaan, moeten gemeenten en bewoners veel meer nadenken over hoe ze de ruimte inrichten, bepleit adviseur Martijn Steenstra van ingenieursbureau Sweco. Het bureau adviseert onder meer Duiven, Zevenaar en Westervoort over de vraag wat die gemeenten kunnen doen om er voor te zorgen dat het er niet zo warm wordt.