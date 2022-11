Hoe bescheiden huisjes uit 1950 met royale tuinen plaatsmaken voor een appartementencomplex met de naam Alba

Het witte huis rukt op in Wijchen en dit is waarom: ‘Fantasti­sche wijk om te wonen, maar uitstra­ling is niet fris’

De veldbloemenwijk in Wijchen wordt langzaam wit. Steeds meer bewoners vinden dat hun gevel een opfrisbeurtje nodig heeft. Het wit verspreidt zich als een olievlek. Het ene na het andere huis gaat in de metamorfose. Het lijkt zo te gaan: met de verfkwast in de hand geeft de buurvrouw haar huis een frisse, mediterraanse look. Je denkt: dat wil ik eigenlijk ook wel.

10 oktober