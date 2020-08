‘Hoe kon ik zo stom zijn?’: Wijchenaar (70) bekent misbruik van 5-jarige kleindochter

Bij Floor opent in Wij­chen-Oost: lunchen en flexwerken in een oude truckfa­briek

7 augustus WIJCHEN - In de oude Floor Truck Fabriek op het industrieterrein in Wijchen-Oost opent maandag Bij Floor: een nieuwe lunchroom met flex- en vergaderplekken. De jonge onderneemster Laura Kuipers (25) gaat het in haar eentje runnen, met een beetje hulp van haar tante Yvonne Hooijmans. ,,Een broodje bal staat zeker op het menu.”