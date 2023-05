Hoe werkt liefde in tijden van datigapps? Lees het in de dichtbundel van Tom van Leur

Column 't Plein Wandelend park als inspiratie voor meer groen

Nijmegen heeft plannen voor een wandelend parkje in de binnenstad. Het herinnert me aan ideeën uit 2002 van een tuinder voor een verplaatsbaar bosje op het kale Plein 1944. Later zorgde kunstenaar Splinter jarenlang voor een groene grasmat hier. Velen werden blij van dit groen in het versteende centrum.