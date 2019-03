Honden ravotten nog even in de Balgoijse uiterwaarden (maar dat mag straks dus niet meer)

A73 naar het zuiden korte tijd afgesloten na ongeluk bij Wijchen, weg is weer vrij

26 maart WIJCHEN - De A73 is dinsdagavond in zuidelijke richting korte tijd zo goed als afgesloten geweest. Aanleiding was een ongeluk ter hoogte van Wijchen. De betrokken bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.