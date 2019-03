Hoogbejaarde vrouw (91) uit Wijchen in tranen na diefstal bankpas

Een drietal jonge vrouwen keek in Wijchen de pincode van het slachtoffer af, terwijl de caissière werd afgeleid, en volgde haar naar huis. Daar gebruiken de daders een smoes om ervoor te zorgen dat de 91-jarige dame niet in de gaten heeft dat de bankpas uit het mandje van haar rollator wordt gejat. In tranen doet het hoogbejaarde slachtoffer woensdagavond haar verhaal bij Bureau Gelderland. Ze is nog altijd geschrokken en kwaad. ,,Ik kon wel huilen, dat kan ik nog. Ik heb nachten niet geslapen en dagen heel slecht gegeten.” Omdat ze niet direct doorhad dat het om diefstal ging, liet ze de pas niet meteen blokkeren.

Albert Heijn Oss

Er wordt eerst een bedrag gepind bij de ABN AMRO in Wijchen. Een klein uur later gebeurt datzelfde bij de Albert Heijn-supermarkt in Oss. Daarom vraagt ook de Osse politie aandacht voor camerabeelden van de zogenaamde babbeltruc.



,,Door een babbeltruc is de bankpas, alsmede de pincode, van een 91-jarige vrouw uit Wijchen afhandig gemaakt. Met deze pas is onder andere in Oss gepind. Wie herkent deze personen?”, schrijft de Politie Oss op Facebook.