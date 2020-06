Horeca is klaar met politieagentje spelen: ‘Als Femke Halsema ermee wegkomt, mogen wij dat ook wel een keer’

UPDATE Dementeren­de man (74) uit Wijchen na uren gevonden in Grave

12 juni WIJCHEN - De politie is vrijdag al de hele dag op zoek geweest naar een vermiste man (74) in Wijchen. Er waren verschillende Burgernetmeldingen gedaan. De politie was erg bezorgd over de man, die dementerend is. Aan het eind van de avond is hij teruggevonden in Grave.