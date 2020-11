Hotel Berendonck komt op de parkeerplaats van de sauna

‘Toekomstig hotel bij Berendonck nog eens goed voor 150 banen’

23 september WIJCHEN / NIJMEGEN - Een hotel bij sauna Thermen Berendonck. Het is een langgekoesterde wens van algemeen directeur Fabian Dolman van Quality Wellness Resorts (QWR), eigenaar van het wellnesscomplex aan de recreatieplas bij Wijchen en Nijmegen. De geesten lijken er rijp voor. Want in de Toeristische Visie 2020-2030 van Wijchen, ziet de gemeente óók graag dat er een luxe hotel komt. Een gesprek met Fabian Dolman over de plannen.