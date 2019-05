Hotels profiteren van nieuw saunacomplex Thermen Berendonck: ‘Mensen raken enthousiast’

Het nabijgelegen hotel Umberto in Alverna ontving tot nu toe elke dag één of meerdere gasten van Thermen Berendonck. ,,Die komen alleen voor logies en ontbijt’’, zegt eigenares Ilse Janssen. ,,Eten doen mensen ook daar, want ze maken er echt een dagje van.’’



Met de daadwerkelijke opening van Thermen Berendonck - vorige week woensdag - is het aantal verkopen van arrangementen ‘explosief’ gestegen, zegt woordvoerder René Greft van Van der Valk.



,,Mensen zien nu de foto’s van hoe het echt is geworden en raken enthousiast. Ik denk dat we de afgelopen dagen al een stuk of vijftig gasten voor Berendonck hebben gehad.’’