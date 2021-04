‘Geluk gehad’

,,We hebben geluk gehad, het valt mee”, aldus een brandweerwoordvoerder. Toen de eerste melding van de brand binnenkwam, kort na half een, was volgens hem niet direct duidelijk wat er precies aan de hand was. ,,Vanwege het risico op escalatie, hebben we direct opgeschaald. Je zit hier met bewoners van wie een deel slecht ter been is. Er werd in de eerste melding gesproken over heel veel rookontwikkeling.”