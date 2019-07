In 1875 was in deze kerk de eerste dienst, vandaag de laatste: ‘De meeste mensen zien dit nooit meer terug’

Hilda Gesthuizen stelde zaterdag samen met drie kerkgenoten de mooiste eigendommen van de kerk tentoon. Een antieke kandelaar, een kelk uit 1809 en natuurlijk de zilveren monstrans van de katholieke gemeenschap. Verderop hangt de kleding van eerdere pastoors van de kerk. ,,Kijk eens naar dit relikwie, een botje van een heilige. Is het niet prachtig? De meeste mensen zien dit nooit meer terug.”



Zondag houdt de katholieke gemeenschap van Batenburg haar laatste dienst in de Sint-Victorkerk. De kerk is te groot geworden voor de gemeenschap, die inmiddels nog maar 25 kerkgangers telt. Daarom verhuist de gemeenschap naar de kleinere Oude Sint-Victorkerk.



Zoveel mogelijk eigendommen gaan naar andere kerken van parochie de Twaalf Apostelen, waar de Batenburgse gemeenschap ook bij hoort. Een ander deel gaat naar museum de Kijkzolder in Wijchen. ,,Het is wel eens voorgekomen dat eigendommen van de kerk bij de antiquair belandden”, zegt pastoor Martin Claes. ,,Dat willen we voorkomen.”