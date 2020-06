In brandende zon aangetroffen hond blijkt wegloper Lemmy: terug bij baasje

‘Met 155 over Graafseweg in Alverna: tijd voor maatrege­len’

1 juni ALVERNA - Toen onlangs een snelheidsduivel met 155 kilometer per uur over de Graafseweg in Alverna raasde, was de maat voor Kernachtig Wijchen-raadslid Jan Evers vol. Evers, die zelf aan de Graafseweg woont, kaartte de zaak afgelopen donderdag aan in de gemeenteraad.