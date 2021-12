In je auto dineren en voor elke gang naar een nieuw restaurant: ‘Was vorig jaar een enorm succes’

In de tweede coronawinter gelden er opnieuw strenge regels voor de horeca. Cafés en restaurants moeten om vijf uur dicht, afhalen mag tot acht uur. Vier Wijchense restaurants en één in de gemeente Heumen slaan net als vorig jaar de handen ineen en organiseren een dinnertour.

,,Het was vorig jaar een enorm succes’’, zegt Marco Megens, eigenaar van Vesta in Nederasselt, een van de deelnemende zaken. ,,Alle dagen zaten vol. Bij de Valentijneditie hebben we er zelfs een tweede avond aan vastgeplakt. De mensen kwamen in oldtimers, in versierde auto's, ze maakten er echt een feestje van. Er kwam zelfs iemand met een paardentrailer die daarin een statafel had neergezet.”