Inbrekers slaan toe in kaaswinkel Wijchen: loeizwaar apparaat, kassa en blok kaas gestolen

Pleinpop gaat dit jaar niet door, Down the Rabbit Hole denkt dat veilig feesten zonder 1,5 meterregel kan

9 februari ALPHEN/ EWIJK - Pleinpop in Alphen gaat dit jaar niet door in april. Het driedaagse festival voor Nederlandstalige muziek is doorgeschoven naar 8, 9 en 10 april 2022. Met de verlengde lockdown tot 2 maart en de maatregelen die nog gelden voor corona is doorzetten niet realistisch, zegt voorzitter Willie Appeldoorn.