Inwoners Wijchen mogen meepraten over fusie met Druten

De enquête, ook wel draagvlakonderzoek genoemd, kwam dinsdag aan de orde in een commissievergadering van de Wijchense gemeenteraad. Het CDA kwam daarin met drie voorstellen. Het eerste, om de enquête te houden onder alle kiesgerechtigden, kreeg unanieme steun van de andere partijen. Dat geldt ook voor het tweede idee, om in de enquête een duidelijke vraag op te nemen of men voor of tegen een fusie met Druten is.