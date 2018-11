Inwoners Wijchen winnen tienduizenden euro’s bij Postcode Loterij, Winssenaren gaan voor miljoen

De opnames van het programma, met presentator Martijn Krabbé, zijn inmiddels achter de rug. Elke aflevering nemen bij elkaar 40 deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij uit 5 postcodegebieden het tegen elkaar op. Per plaats blijft er na een eerste spelronde één kandidaat over die zich via meerkeuzevragen naar de finaleronde vecht. De helft van de prijzenpot wordt met de aanwezige dorpsgenoten gedeeld.

Is voor de buitenwereld nog onzeker of postcode 6645 (Winssen) vol prijswinnaars woont, in Wijchen hebben drie inwoners van de wijk Diepvoorde al een prima week achter de rug. Twee van hen wonnen 25.00 euro, terwijl op één adres het dubbele bedrag én een BMW werden gewonnen. De uitreiking viel zondagavond te bekijken in De Weg naar het Miljoen.