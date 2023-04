Jan (65) gaat dood, maar is eerst nog aanwezig op zijn eigen uitvaart: ‘Ik wil het laatste woord’

Zoenen achter het fietsenhok, dat ging Oss’ eerste vrouwelij­ke politie­agent Trees Keultjes te ver

OSS – Wie in Oss ooit een bekeuring kreeg van Trees Keultjes heeft ongetwijfeld gebaald, maar eigenlijk was het er een om te bewaren. In ieder geval om je te herinneren, want Trees Keultjes was de eerste vrouwelijke agent in Nederland die in politie-uniform de straat op ging. Een schrale troost misschien, maar een leuk primeurtje voor Oss.