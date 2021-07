Jan uit Bergharen is in de ban van de klassieke truck: ‘Het lawaai, de hitte in de cabine. Geweldig!’

Eigen vuurwerk­ver­bod gaat er niet komen in Maas en Waal: wachten op landelijk beleid

7:00 DRUTEN/WIJCHEN/BEUNINGEN/BENEDEN-LEEUWEN - Of vuurwerk in heel Maas en Waal in de ban wordt gedaan, ligt aan het landelijk beleid. Een vuurwerkverbod komt er niet. Dat valt te constateren uit de opstellingen van de gemeenteraden in het gebied.