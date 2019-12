Jasper (13) en Anika (15) openen eigen Star Wars-museum in Balgoij

Ze hebben goed nagedacht over de inrichting van hun museum. ,,We hebben een witte en een zwarte kant’’, vertelt Anika van Haren. ,,Aan de lichte kant staan de goede figuren, aan de donkere kant de kwade.’’ We staan op de zolder van een schuur in de tuin van de familie Van Haren in Balgoij. Ze hebben een bed&breakfast en de schuur doet dienst als koffie- en theeschenkerij.