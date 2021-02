‘Je hebt mijn vader van me afgenomen’; trucker die op file A73 inreed ontloopt celstraf

Van ‘opgesloten’ in de DDR tot twee keer genezen van kanker: het leven lacht oud-NEC’er Frans Paymans eindelijk weer toe

12 februari WIJCHEN - Gestrande huwelijken, financiële tegenslagen en kanker. Het zat Frans Paymans (60) ongekend tegen in zijn leven. In zijn biografie schrijft de oud-profvoetballer van NEC de donkere jaren van zich af. Ook dé wedstrijd tegen FC Barcelona, die hij miste omdat hij vastzat in de DDR. Nu lacht het leven hem weer toe.