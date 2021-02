‘Je hebt mijn vader van me afgenomen. Wat was je in hemelsnaam aan het doen?’

A73 bij Nijmegen vrijgege­ven na acht uur onderzoek en schoonmaak vanwege dodelijk ongeluk

22 oktober De A73 bij de afslag Wijchen is aan het einde van de avondspits door Rijkswaterstaat vrijgegeven voor verkeer. Verkeer in noordelijke richting kan weer over de snelweg. Die was afgesloten vanwege het dodelijke ongeval dat dinsdagochtend rond 10.00 uur gebeurde.