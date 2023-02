‘Je kan best jaloers op ons zijn!’ Voor het eerst weer op het terras, in Niftrik

Wie buiten wilde lunchen of een gebakje wilde eten, greep zijn kans. Hoewel niet overal in het Land van Maas en Waal de stoelen en tafels al buiten werden gezet.

Vriendinnen en 65-plussers (ze laten in het midden hoe oud ze precies zijn) Hannie van Bon en Joke van der Steen genieten volop van het zonnetje op het terras van hotel-restaurant Hoogeerd in Niftrik.

De vriendinnen kennen elkaar uit het Museum Jan Cunen in Oss, waar ze allebei vrijwilliger waren. Van Bon is dat nog steeds. Van der Steen niet meer. ,,Ik ben nu vrijwilliger in Museum Kasteel Wijchen.”

‘Altijd iets met horeca’

Van Bon, die in Oss woont, pikte Van der Steen thuis op in Batenburg. ,,Van daaruit zijn we wezen wandelen. Niet spectaculair hoor.” Het zal een rondje van zo’n 15 kilometer zijn geweest, denkt ze. Ze spreken vaker af. Van Bon: ,,Het is een doorlopend programma. Wandelen of een museum bezoeken.” Van der Steen: ,,We zoeken ook altijd iets uit met horeca.”

Vandaag werd het dus Hoogeerd in Niftrik. Van der Steen. ,,Je kijkt hier zo mooi uit over het water. Je kan best jaloers op ons zijn!”

Meubilair blijft in opslag

Ook al is het weer prachtig en valt er iets te verdienen, lang niet iedere uitbater kiest ervoor om de tafels en stoelen buiten te zetten. Duco Lent van Zaal 4 op de Markt in Wijchen: ,,Normaal zou ik het neerzetten. Maar in verband met de carnaval haal ik het niet uit de opslag. Want dan mag het morgen weer terug de opslag in.” Al voor het weekend barst het carnavalsfeest los in het centrum van Wijchen.

Moeke Mooren in Appeltern heeft een andere reden om het terras dinsdag niet te openen, vertelt Manon van Gruijthuijsen. Hun ‘Love Boat’ vertrekt die avond om 18.00 uur, een speciaal Valentijnsarrangement. ,,Wij zijn druk om daar alles voor te regelen.”

