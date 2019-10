Je kunt beter geen buur van een drugslab zijn

Aan de Zesweg in Wijchen is woensdag een drugslaboratorium ontdekt. Een speciale eenheid van politie moest eerst vaststellen of het veilig was het lab te betreden.



Wat is er nou precies gevonden in de loods in Wijchen?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Volgens de politie zijn er duizenden liters drugsafval en chemicaliën voor de productie van synthetische drugs gevonden. Een woordvoerster schat is dat het om een productielocatie van amfetamine gaat, maar spreekt ook over de kenmerkende geur van xtc.



Als er geproduceerd werd, zullen er ook bijvoorbeeld ketels zijn aangetroffen om fenylaceton te koken, zuren om amfetamine-olie tot poeder te maken en machines om daarvan tabletten te maken.