Jehad wil zijn super in augustus weer openen na aanslag in Wijchen: ‘We hoeven hier niet bang te zijn. Hier is geen oorlog’

De aanblik is triest. De Tayba Markt aan de Spoorstraat in het centrum van Wijchen is leeg en half donker. Alles is zwartgeblakerd. De brandlucht is doordringend. Zwijgend bekijkt Jehad al Ouwer het tafereel. Tot vorige week woensdag was dit de droom van hem en zijn vrouw Majdolin: een eigen supermarkt in Nederland.

Het stel woonde tot 2013 in Daraa, in Zuid-Syrië, dicht bij de grens met Jordanië. Ook daar hadden ze een eigen supermarkt. ,,Die is gebombardeerd in de oorlog in Syrië, vertelt Jehad. ,,Daarna zijn we naar Jordanië gevlucht. Het was erg moeilijk. Ik kon geen werk krijgen en de bevolking was niet blij met alle Syrische vluchtelingen.’’ Hij vluchtte naar Nederland. Anderhalf jaar later kwam Majdolin met hun kinderen. Nu hebben ze vijf kinderen, van 3 tot 22 jaar oud.