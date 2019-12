Jo uit Grave moest bijzondere archeologische schat afstaan: ‘Ik voelde me compleet overvallen’

Celstraf voor stalker (47) die ex mishandel­de en bedreigde in Wijchen

17 december WIJCHEN - Een 47-jarige oud-Wijchenaar is dinsdag veroordeeld tot een celstraf vanwege het stalken en mishandelen van zijn ex-vrouw. Ook stak hij de auto van de zoon van zijn ex in brand. De man moet 20 maanden de gevangenis in, waarvan tien maanden voorwaardelijk.