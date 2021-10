Jonge fietsster ernstig gewond door botsing met auto in Wijchen, traumahelikopter landt

De fietsster werd aangereden ter hoogte van de meubelzaak Leen Bakker. Hoe de aanrijding precies is gebeurd, is niet bekend. Wel is te zien dat de auto flinke schade heeft aan de voorruit, hetgeen doet vermoeden dat het een harde klap is geweest.

De fietsster is per ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Volgens de politie gaat het om een meisje dat nog niet meerderjarig is. Omstanders spreken over een tiener.