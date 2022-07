Jonge pianisten overspoelen de regio vanuit Kleef

De ene boer is de andere niet, maar allebei willen ze een toekomst: ‘Ik wil gras zien als ik door het grasland loop’

Veel boeren begrijpen dat er geen ontkomen aan is, er moet iets gebeuren aan de stikstofuitstoot. Ook Jan Ohlen (61) uit Wijchen en Stan Bruijsten (28) uit Nederasselt zien dat in. Ze zijn allebei veehouder, toch zijn hun bedrijven niet met elkaar te vergelijken. Boeren zijn niet over één kam te scheren. Wat het kabinet en de provincie van plan zijn met hun bedrijf, weten ze nog niet.

