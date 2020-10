Jongen (19) praatte bij bankje met bekenden en kreeg coronaboete, advocaat staat hem bij: 'Dit bedrag is veel te hoog’

Welzijn Druten gaat hard campagne voeren tegen fusie Dru­ten-Wij­chen na aanbieden petitie voor referendum

23 september ,,Welzijn Druten is tegen een herindeling waarbij we een buitenwijk worden van de gemeente Wijchen”, zei Aslan. In de komende periode worden inwoners, bedrijven en instellingen gevraagd wat ze van de fusieplannen vinden. Welzijn wil hen voeden met argumenten tegen de fusie, zo maakte Aslan duidelijk. Welzijn Druten zou wel een gemeente Maas en Waal met daarin alle vier huidige gemeenten willen zien. Door alleen met Wijchen samen te gaan, delft Druten volgens Aslan het onderspit.