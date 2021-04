Joopie en Jaapie duiken terug de puberteit in: docenten Maaswaal College maken lekker luchtige podcast

UPDATE & VIDEO Vaten met ‘chemisch luchtje’ gevonden in Wijchen, blijft onduide­lijk of het drugsafval is

25 maart WIJCHEN - Op een parkeerplaats in de wijk Hoogmeer in Wijchen is donderdagochtend een aanhanger gevonden met lege vaten. Of het om drugsafval gaat, blijft onduidelijk. Het onderzoek is inmiddels gestopt.