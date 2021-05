Juliëtte uit Wijchen is Gelders Voorleeskampioen: ‘We zaten ademloos naar je te luisteren’

De 11-jarige Juliëtte werd in maart eerst tot voorleeskampioen van Wijchen gekozen. Daarna won ze met haar voordracht uit het boek Oma ontsnapt! van Janneke Schotveld de titel in de regio Rivierenland/Wijchen. De jury beloonde haar ‘sprankelende presentatie’ toen met een plek in de Gelderse finale die vandaag plaatsvond.



Dit keer koos ze voor het boek Oma Boef van David Williams. De jury was opnieuw lovend over haar voordracht en kroonde haar tot de beste van in totaal 387 provinciale deelnemers. ,,Je gezichtsuitdrukkingen en stemgebruik passen telkens goed bij wat je voorleest. We zaten ademloos naar je te luisteren.”



Dat Juliëtte de wedstrijd serieus neemt, blijkt wel uit de reactie die ze zelf gaf na afloop van de provinciale eindstrijd: ,,Het was heel erg leuk om te doen. Ik ga het natuurlijk vieren met taart, maar daarna meteen verder oefenen voor de landelijke finale!”



Unieke prestatie

Samen met de elf andere provinciale kampioenen strijdt ze volgende week woensdag in TivoliVredenburg om de titel Nationale Voorleeskampioen. Als Juliëtte slaagt in haar missie, dan levert ze een unieke prestatie. Want in het 28-jarig bestaan van de voorleeswedstrijd werd de titel maar een keer eerder gewonnen door een Gelderse deelnemer. Naast voorleeskampioen van Nederland mag zij zich dan ook een jaar lang Kinderdirecteur van het Kinderboekenmuseum noemen.