Jumbo Wijchen lanceert spaaractie historische plaatjes: tijd voor 60-plussers om te bedelen!

Het virus en ik Ook de jongste kinderen weten wat er aan de hand is: een soort griep

27 augustus HERNEN - Maikel Beumer is schoolleider van de Heilig Hartschool in Hernen. Ook verzorgt hij de ict voor de basisscholen in de gemeente Wijchen. Hij voorziet weer strengere maatregelen in het najaar, maar is daar niet bang voor.