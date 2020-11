Kapper knipt voor kinderen in Colombia: ‘Toen ik zag dat Yino zich inzette voor die arme kids was ik geraakt’

UPDATE 1400 inwoners missen enquête fusie Wij­chen-Dru­ten

21 oktober WIJCHEN - Een flinke fout. Zo typeert de Wijchense burgemeester Marijke van Beek het feit dat 1.411 kiesgerechtigden in Wijchen en Druten de enquête over de voorgenomen fusie van beide gemeenten niet in de bus hebben gekregen.