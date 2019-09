Karretje Deca Dance laat los op Wijchense kermis: twee gewonden

Een plaat onder de karretjes is omhooggekomen, waardoor het karretje werd losgerukt. In het karretje zaten man en een jongetje. De man heeft het kind uit het karretje gegooid en is daarna zelf bekneld komen te zitten in het karretje, dat tussen de bodem van de attractie en de straat hing. De attractie draaide ondertussen nog wat rondjes door, melden getuigen.

Volgens omstanders is de man zwaargewond geraakt aan zijn hoofd en mogelijk ook aan zijn been. Het kind zou er minder erg aan toe zijn. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Raar geluid

Een jongen die met een vriendje in het karretje naast het afgebroken karretje zat, vertelt over de paniek die uitbrak. ,,Ik zei al tegen degene naast mij: er zit hier iets goed fout, ik hoor een raar geluid.’’ Niet veel later bolde de vloer op, vertelt hij, en zakte het karretje door de vloer. Er was direct sprake van grote paniek. ,,Heel veel mensen sprongen in paniek uit het karretje.’’

Een deel van de kermis was na het incident stilgelegd, maar is inmiddels weer op gang gekomen. De bewuste attractie is met zwarte hekken afgeschermd. De politie voert groot onderzoek uit naar de oorzaak van het ongeluk.

Volledig scherm De attractie werd eerst afgezet met rood-witte linten. © Erik van 't Hullenaar

Volledig scherm Een ambulance rijdt weg van de plek van het ongeval. © Erik van 't Hullenaar

Volledig scherm Het afgebroken karretje verdween in dit gat. © Erik van 't Hullenaar